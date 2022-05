Tokyo Revengers: la Toman si prepara alla stagione estiva in queste immagini ufficiali

Come riportato dal portale giapponese Comic Natalie, i protagonisti di Tokyo Revengers sono già pronti all’estate. Quale miglior modo di combattere l’afa estiva, se non con una battaglia combattuta con delle rinfrescanti pistole ad acqua?

In attesa del ritorno dell’anime, qui trovate tutto quello che sappiamo su Tokyo Revengers Stagione 2, i componenti della Toman si rendono protagonisti di alcune grafiche ufficiali. Queste, sono state rilasciate in occasione della collaborazione tra il franchise di Ken Wakui e Tower Records, catena di negozi presente sia negli Stati Uniti d’America che in Giappone.

Dal 3 al 18 giugno, nella Terra del Sole Levante apriranno dei pop-up store che venderanno merchandising ufficiale ed esclusivo di Tokyo Revengers. Questa particolare collezione sarà venduta anche sullo shop del sito web ufficiale di Tokyo Records, ma solamente per un periodo limitato di tempo.

Dopo la collaborazione tra Tokyo Revengers e il brano Stay, l’opera torna protagonista di una partnership. Il merch disponibile presso i negozi temporanei di Tokyo Records prevede portachiavi, poster, sotto bicchieri e altro. I clienti che acquistano merce per più di 2000 yen, riceveranno gratuitamente una cartolina che presenta la grafica di uno dei teppisti della Toman.