Tokyo Revengers: Toman Vs. Valhalla, una rissa tra fratelli

Il momento tanto atteso è giunto. Il pomeriggio del 31 ottobre del 2005 ha inizio l’Halloween di Sangue, la spaventosa rissa da strada tra la Tokyo Manji Gang di Mikey e la Valhalla di Hanma e Kazutora. Riuscirà la Toman di Tokyo Revengers a ribaltare le sorti di uno scontro numericamente impari?

L’attesa è finita, la gigantesca rissa tra le due fazioni è cominciata. La Tokyo Manji Gang, composta da 150 membri, è però vittima di uno scontro impari: la Valhalla è infatti numericamente superiore di 2:1.

Non appena la lotta ha inizio, come suo solito Takemichi inizia a vagare per il campo di battaglia, questa volta alla ricerca di Baji. Immediatamente, però, viene colpito da un uomo della Valhalla, che lo pesta brutalmente. In sua difesa intervengono prima il suo capitano Mitsuya e poi il suo partner Chifuyu, il quale gli dona nuova motivazione. Ascoltando le parole di Chifuyu, Takemitchy si getta all’attacco!

Intanto, Kazutora prova ad attaccare Mikey, il quale viene protetto dal suo secondo in comando, che tuttavia viene a sua volta colto alla sprovvista da Hanma. Con il leader della Valhalla che si occupa di Draken, Kazutora ha campo libero per sfidare Mikey.

Nonostante i capitani delle divisioni della Toman facciano piazza pulita, i loro subordinati vengono picchiati uno dopo l’altro. Con il morale a terra, è sorprendentemente Takemichi a far riprendere le truppe. Quasi sul punto di svenire per i colpi subiti, il biondo protagonista si getta in un disperato attacco alla cieca. Assistendo a ciò, gli altri componenti della Toman non possono essergli di meno.

Libero dal pensiero di dover proteggere i suoi compagni, Draken può ora scatenare la sua furia. In un attimo si libera di decine di uomini, gettandosi poi alla carica di Hanma, con il quale è protagonista di un lungo scambio.

Nel mentre, Mikey viene attirato in trappola da Kazutora. Ad attenderlo, su una pila di auto demolite, vi sono due forti esponenti della Valhalla, i quali riescono infine a bloccarlo. A quel punto, Kazutora brandisce una spranga di ferro e colpisce il suo ex amico e capitano sul volto. Mikey è a terra, per la Toman è finita.

Manjiro Sano, però, si rialza e dimostra il significato del suo soprannome: “l’invincibile”. Kazutora continua a colpirlo sul capo, ma con grande fierezza Mikey resiste a ogni ferita. Nonostante sanguini copiosamente e sia bloccato dagli uomini della Valhalla, al ricordo di suo fratello riesce a infliggere un devastante calcio a Kazutora. Per lui è finita, ma come si evolverà la situazione ora?

In attesa di ulteriori sviluppi, vi ricordiamo che le animazioni di questa puntata sono state oggetto di diverse critiche e che la fonte d'ispirazione di Tokyo Revengers è la vita di Ken Wakui.