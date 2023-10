Tokyo Revengers, un nuovo villain arriva in Tenjiku Arc: ecco la promo

La terza stagione di Tokyo Revengers sta per debuttare con nuovi personaggi e intrighi. L'anime della Liden Films uscirà ufficialmente domani, 4 ottobre. In vista del primo episodio lo staff dietro la realizzazione del Tenjiku Arc ha mostrato il design di un personaggio, che costituirà una minaccia per Takemichi.

La Toman sta per affrontare la temibile Tenjiku, una gang che ha l'obiettivo di vendicarsi di Mikey e prendere il controllo della Tokyo Manji. Con l'aiuto di Kisaki Tetta, Izana Kurokawa è pronto a combattere.

Fra i villain della saga di Tenjiku spicca Haruchiyo Sanzu, un personaggio che si presenta con una mascherina sul volto. Questo cattivo avrà un ruolo centrale nella vicenta e chi ha letto il manga di Ken Wakui lo sa molto bene. Proprio lui è stato protagonista di una promo: il sito ufficiale di Tokyo Revengers ha regalato ai fan un primo sguardo al design di Haruchiyo.

Com'è possibile vedere dai suoi vestici, Haruchiyo Sanzu è, all'inizio della vicenda, uno dei membri principali della Tokyo Manji Gang. Durante il Tenkiju Arc gli spettatori ne vedranno delle belle e speriamo che la Liden Films assecondi le nostre aspettative.

La terza stagione di Tokyo Revengers presenterà meno episodi del previsto e questa scelta potrebbe stupire. La precedente stagione aveva presentato 13 episodi. Visto la lunghezza dell'arco narrativo di Tenjiku, i fan si aspettavano di vedere molti più episodi dedicati.

E' disponibile il trailer per la saga di Tenjiku di Tokyo Revengers che presenta anche gli antagonisti principali di questo nuovo arco narrativo. Takemichi dovrà lottare con tutte le proprie forze se vorrà salvare Tachibana e i suoi amici.