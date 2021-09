Tokyo Revengers: vivo o morto, è guerra totale nel giorno più oscuro della Toman

La lotta senza regole del Bloody Halloween continua anche nell’episodio 20 di Tokyo Revengers. Protagonisti di spicco di questa puntata sono due: uno che sta cercando in tutti i modi di affossare la Tokyo Manji Gang, e l’altro che al contrario sta facendo di tutto per salvare i suoi fratelli.

Dopo aver inflitto uno dei suoi calci devastanti a Kazutora, Mikey cade in ginocchio. Lo scontro tra le due gang non è assolutamente finito, anzi: un’intera divisione della Valhalla si mette alle calcagna del leader della Toman così da mettere fine alla partita. Vista la netta inferiorità numerica, i capitani della Toman non riescono a reagire, lasciando campo libero ai rivali. L’unico a intervenire è Takemichi, il quale però viene preso a botte da tutti.

Quando uno dei capitani della Valhalla si avvicina all’indifeso Mikey, è Tetta Kisaki a risolvere la situazione. Lui e i suoi 50 uomini, gli ex della Moebius, si stringono attorno al comandante, prendendosi il ruolo di guardie del corpo. L’intera Toman è impressionata da questo gesto del comandante della 3° Divisione, solamente Takemichi capisce che c’è qualcosa che non va: il ragazzo che stava per attaccare Mikey era un sottoposto di Kisaki. Il perfido ragazzo occhialuto pare aver programmato tutto. Se la Tokyo Manji Gang dovesse vincere, allora lui sarebbe l’eroe della giornata. Se la Toman dovesse invece perdere ed essere assorbita dalla Valhalla, allora comunque ne trarrebbe proficuo.

A quel punto, però, anche qualcun altro si accorge del piano di Kisaki. Baji compare improvvisamente alle sue spalle e lo colpisce con gran violenza, per poi essere respinto dagli uomini della 3° Divisione. Raggiunto prima da Chifuyu e poi da Takemichi, Baji afferma di voler eliminare una volta per tutte Kisaki. Takemitchy è però conscio di quello che accadrà di lì a poco: se non dovesse fermarlo, Baji morirà per mano di Kazutora.

Proprio quando riflette su ciò, Kazutora pugnala alle spalle il suo ex amico, reo di essere il principale colpevole dell’omicidio del fratello maggiore di Mikey. Grazie all’intervento tempestivo di Takemichi, però, Baji riesce a scampare alla morte e a lanciarsi contro Kisaki e i suoi uomini. Un nuovo colpo di scena chiude la puntata. Arrivato dinanzi a Kisaki, Baji comincia copiosamente a perdere sangue: per lui è finita.

Cosa succederà ora? Vi lasciamo alla polemica sulle animazioni della puntata precedente e al legame tra Tokyo Revengers e i teppisti.