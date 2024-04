Tokyo Revengers o Wind Breaker? Ecco qual è il miglior anime sui teppisti

Ormai da qualche anno a questa parte, un "nuovo" genere ha fatto irruzione nel mondo degli anime, stupendo il pubblico con storie accattivanti. Stiamo parlando degli yankii, i temibili delinquenti del Giappone. Tokyo Revengers ha donato dignità a questo genere, ma sta per avere un nuovo rivale - che l'ha già superato in termini di popolarità.

Wind Breaker è destinato ad essere l'erede di Tokyo Revengers, seppur con premesse differenti. Il protagonista del racconto, Haruka Sakura, disprezza profondamente la debolezza e aspira soltanto a confrontarsi con i più forti. Una volta entrato nella Furin High School, liceo popolato dai teppisti più potenti del Giappone, Haruka non intende diventare un eroe o di unirsi a una squadra, ma solo dominare la comunità con i suoi pugni. Sebbene siano usciti solo due episodi di Wind Breaker, quest'anime ha già superato, in termini di ascolti, tutte e tre le stagioni dell'acclamato Tokyo Revengers.

Secondo le statistiche più recenti di MyAnimeList, Wind Breaker si attesta su un solido punteggio di 7,94, mentre Tokyo Revengers registra rispettivamente 7,93 per la prima stagione, 7,67 per la seconda e 7,85 per la terza. Questo confronto ha suscitato grande interesse sui social media, considerando le similitudini nelle trame che entrambi i franchise condividono, incentrate sulle gang di adolescenti.

Nonostante la vasta popolarità dell'opera di Ken Wakui, a causa della conclusione del manga di Tokyo Revengers è nato un malcontento generale, che ha spinto alcuni fan a rifugiarsi in Wind Breaker, influenzando così gli ascolti.

Ridi che è meglio è uno dei più venduti oggi su