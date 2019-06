Tokyo Shinobi Squad: sguardo al primo capitolo della nuova serie

La rivista Weekly Shonen Jump ha concluso questo lunedì il nuovo giro di serializzazioni, che ha visto arrivare tra gli altri Samurai 8, Double Taisei e Beast Children. La quarta e ultima serie è Tokyo Shinobi Squad, manga scritto da Yuki Tanaka e disegnato da Kento Matsuura e che ci lancia in una Tokyo in un futuro distopico.

Il primo capitolo della nuova serie di Weekly Shonen Jump si intitola come il suo protagonista, Jin Narumi, e sin dalle prime pagine ci mostra la nuova Tokyo: nel 2049, in seguito a una legge, il Giappone si connette al resto del mondo tramite delle strade in hyperloop, diventando però di colpo la capitale del crimine e dello spaccio di droga.

Shinjuku in particolare si trasforma in un centro criminale, ampliatosi dal quartiere a luci rosse, che è anche la casa del primo antagonista della storia di Tokyo Shinobi Squad. En, un ragazzo thailandese, è giunto a Tokyo con un rotolo ninja che viene salvato da uno strano ragazzo biondo capace di utilizzare attacchi ninja.

En fa quindi la rocambolesca conoscenza di Jin, uno shinobi che ha fondato un suo gruppo e si prodiga per diminuire il crimine che assale la metropoli nipponica. Il sogno di En è di diventare uno shinobi come il padre, ed è per questo che ha portato il suo rotolo fino a Tokyo e non è disposto a cederlo a nessuno. Chiede quindi l'aiuto di Jin per salvarsi dai suoi assalitori, guidati da un noto boss della malavita locale.

Jin, con l'aiuto della collega Papillon, riesce a respingere un attacco del gruppo di malviventi, che lo riconoscono come Jin Narumi, uno dei più forti shinobi della zona, in grado di utilizzare il potere del magnetismo e attacchi elettrici. Dopo aver sconfitto tutti i nemici, Jin offre ad En un posto nella sua squadra di shinobi d'élite.

Tokyo Shinobi Squad è disponibile in inglese e spagnolo sulla piattaforma online MangaPlus di Shueisha, ed il secondo capitolo sarà pubblicato sulla stessa applicazione domenica 9 giugno sera alle ore 22:00.