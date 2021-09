Tomb Raider: l'anime Netflix è ambientato dopo i videogame, Hayley Atwell sarà Lara Croft

La star Marvel Hayley Atwell presterà la propria voce a Lara Croft nella serie anime di Tomb Raider attualmente in produzione, secondo quanto annunciato pochi istanti fa da Netflix e Legendary Vision Productions. Il colosso streaming ha anche affermato che la serie sarà ambientata subito dopo gli eventi di Shadow of the Tomb Raider, il videogioco del 2018 di Square Enix.

L'ultimo capitolo della trilogia videoludica ha visto Lara Croft impegnata nella ricerca della città segreta di Paititi, e la serie anime riprenderà subito dopo la conclusione della storia, con Lara impegnata in una nuova avventura. Sorprendentemente Netflix ha scelto di non affidare il doppiaggio della protagonista a Camilla Anne Luddington, voce di Lara nella trilogia reboot, preferendole un'attrice di caratura internazionale come Hayley Atwell.

Atwell è un'attrice britannica celebre per aver ricoperto il ruolo di Peggy Carter nei film del Marvel Cinematic Universe, tra cui la trilogia di Captain America, Ant-Man, Avengers: Age of Ultron e Avengers: Endgame. L'attrice al momento sta doppiando Captain Carter nella serie Marvel What If...?, e quella di Tomb Raider sarà la sua prima esperienza con un anime.

