Tomb Raider: l'anime di Netflix unificherà la continuity in un'unica linea temporale

Le avventure di Lara Croft, protagonista del franchise Tomb Raider hanno compiuto da pochi giorni ben 25 anni e per celebrare a dovere una dell’eroine più iconiche dell’industria del videogioco Netflix e Powerhouse Animation stanno producendo un anime, scritto da Tasha Huo, sceneggiatrice del titolo reboot del 2013.

In concomitanza con l’annuncio di due nuove aggiunte al cast di doppiatori della serie animata, è stata la stessa Huo a definire da subito ai fan e agli appassionati di tutto il mondo uno degli obiettivi centrali della trasposizione in questione, attraverso il video che trovate in cima alla notizia.

Pubblicata sul canale ufficiale di Tomb Raider, la breve presentazione si riferisce all’unificazione di tutte le diverse timeline dell’universo di Lara Croft, suddiviso tra la trilogia originale iniziata nel 1996, Legend, e i reboot sviluppati da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, e distribuiti da Square Enix.

Un’idea particolarmente ambiziosa ma che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro dell’intero franchise, considerando anche l’attiva partecipazione della stessa sceneggiatrice Huo, che ha saputo ricostruire da capo un mondo già particolarmente articolato. Per concludere ricordiamo che a dare la voce alla protagonista sarà Hayley Atwell, star del Marvel Cinematic Universe. che ha interpretato Penny Carter e Capitan Carter nella serie animata What if…?