Tomb Raider: un cosplay di Lara Croft ci riporta ai primi videogiochi

Chi non ricorda Lara Croft, la bella protagonista di Tomb Raider? Negli anni '90, per ogni possessore della storica PlayStation, il gioco con l'archeologa era quasi obbligatorio.

Nonostante di quell'epoca si ricordino principalmente le forme squadrate della donna e il trucco per chiudere il maggiordomo nella cella frigorifera, Tomb Raider rimane uno dei videogiochi più importanti della storia videoludica mondiale.

Prima del reboot avvenuto negli ultimi anni col nuovo filone di Tomb Raider, Lara Croft è una donna matura, cinica e fredda nata nel 1996 col primo videogioco della serie, che compiva le missioni per divertimento personale. L'abbiamo vista con molti outfit nel corso della serie e il cosplay di Lara Croft ideato da Danielle Vedovelli ce ne mostra uno.

In basso si possono vedere ben tre foto di una Lara Croft con i capelli castani intrecciati, occhiali da sole arancioni, maglioncino azzurro senza maniche e un pantaloncino marrone molto corto. Non manca naturalmente tutto l'armamentario con le cinture allacciate alla vita.

Non c'è soltanto il travestimento di Danielle Vedovelli: anche Enji Night ha creato una Lara Croft in due versioni, così come la modella Shermiecos che ha a sua volta creato e postato su Instagram un cosplay della storica protagonista di Tomb Raider.