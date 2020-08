Tomb Raider: Lara Croft in due versioni con i cosplay di Enji Night

Tomb Raider è un videogioco storico che è stato anche riadattato in alcuni lungometraggi americani al cinema. In una di queste versioni, Lara Croft è stata interpretata dalla sexy Angelina Jolie. Dopo alcuni anni passati in sordina, il brand è tornato alla ribalta con Tomb Raider nel 2013, seguito da due ulteriori videogame.

L'archeologa assume tutto un nuovo piglio in questi nuovi videogiochi di Tomb Raider, pur rimanendo in parte legata all'essenza delle avventure su PlayStation 1. Vista la rinnovata popolarità dell'eroina era solo questione di tempo che Lara Croft si presentasse nei cosplay di alcune fan. Ci sono tante versioni realizzabili della protagonista di Tomb Raider, ed Enji Night ce ne propone ben due.

Sulla sua pagina Instagram, Enji Night condivide un set di foto incentrate sui cosplay di Lara Croft e come si può notare, c'è una versione con top marroncino, pantaloncini corti e scuri, affiancata da una ulteriore con pantaloncini più chiari e un maglioncino smanicato celeste. Ci sono anche tante altre differenze nei due outfit, come parte dell'acconciatura, bretelle e sacche per portare armi e altri oggetti di vitale importanza. Nelle successive foto, la cosplayer ci permette anche di osservare la bellezza delle singole versioni al meglio.

Quale delle due versioni di Lara Croft presentate in questo cosplay preferite?