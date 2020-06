Tomb Raider: Lara Croft prende vita con un cosplay sexy di Purple Muffinz

Una delle serie storiche di PlayStation è indubbiamente Tomb Raider. Incentrata sull'archeologa Lara Croft, il primo di questa serie di videogiochi arrivò nel 1996, quando i modelli poligonali non riuscivano a presentare ancora tutta la sensualità della protagonista. Col tempo però il design continuò a perfezionarsi.

Oltre al film di Tomb Raider con Angelina Jolie, che confermò la sensualità del personaggio, ancora oggi possiamo godere di alcune versioni viventi di Lara Croft grazie alla dedizione delle fan. Non è raro infatti che alle fiere dedicate a fumetti e videogiochi appaiano cosplay della protagonista di Tomb Raider. Con Twitter e Instagram poi le foto scattate possono anche diventare virali.

Ad esempio c'è quella di Purple Muffinz che potete vedere in basso, riportata dal canale Magic World of Cosplay. La ragazza ha preparato il suo cosplay di Lara Croft con un outfit molto sexy. Innanzitutto c'è la famosa treccia lunga che scende fino al petto, gli occhiali da sole rotondi e un po' di rossetto scuro. Per il resto è un abito molto attillato e che lascia intravedere le forme della cosplayer, finendo con le fondine e le pistole sulle cosce.

Il videogioco più recente dedicato a questo mondo è Shadow of the Tomb Raider che ha goduto di una Definitive Edition.