Tomb Raider: una magnifica Lara Croft nel cosplay di Candylion

Il franchise di Tomb Raider nato sulla console di casa Sony ha una storia molto lunga. Creato negli anni '90, ha subito diverse ristrutturazioni di recente per poter svecchiare la formula e i suoi personaggi, presentando una Lara Croft completamente diversa rispetto a quella che conoscevamo un tempo.

Dal 1996 a oggi, Lara Croft è cambiata, presentandosi non solo nei reboot videoludici ma anche nei film di Tomb Raider in modo completamente diverso. Mentre si discute sui cambiamenti che saranno apportati alla pellicola Tomb Raider 2, ricordiamo però la prima versione della protagonista.

L'archeologa inizialmente fece scalpore per il suo carattere cinico e freddo, accompagnato da un fisico da femme fatale. Interpretato nei due lungometraggi di inizio anni 2000 da Angelina Jolie, ci sono anche diverse cosplayer che hanno provato a calarsi nei suoi panni. Una di queste è Candylion che potete osservare nella foto in basso.

Questo cosplay di Lara Croft riprende il look con canottiera azzurra e pantaloncini marroncini corti e non si fa mancare tutto l'armamentario che le serve per le varie missioni. Cosa ne pensate di questo cosplay della protagonista di Tomb Raider? Nei mesi scorsi, Candylion ha proposto anche un cosplay di Scarlet Witch per celebrare Wandavision.