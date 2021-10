Tomb Raider: novità sulla serie anime di Netflix, prodotta da Powerhouse Animation

Nel mese di settembre 2021 Netflix ha annunciato la produzione di un anime di Tomb Raider, franchise nato nel 1996 grazie al videogioco sviluppato da Eidos Interactive. Le informazioni diffuse inizialmente hanno colpito i fan di Lara Croft, considerando che a donarle la voce sarà Hayley Atwell, e il colosso americano ha voluto sospendere ancora.

Come era stato già anticipato a produrre la serie sarà Powerhouse Animation, lo studio dietro la realizzazione di anime piuttosto apprezzati dal pubblico, quali Castlevania, He-Man and the Masters of the Universe e Blood of Zeus. Una delle novità più importanti è una preziosa aggiunta al cast di doppiatori. Ad affiancare Atwell in sala di doppiaggio ci sarà infatti Allen Maldonado, che darà la voce a Zip l'esperto di tecnologia, e provetto cuoco, che in svariate occasioni nel corso dei giochi ha aiutato Lara.

Altra aggiunta al cast è Earl Baylon, che come avvenuto nelle controparti videoludiche, tornerà ad interpretare Jonah Maiava, uno dei più cari amici della protagonista, nonché uno dei pochi sopravvissuti alla ricerca dello Yamatai, avventura narrata in Tomb Raider del 2013. Sappiamo che gli eventi della serie prenderanno luogo dopo quanto narrato nella trilogia conclusasi con Shadow of the Tomb Raider del 2018, e rappresenterà un grande omaggio ad una delle icone dell'industria videoludica.