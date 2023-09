Tomb Raider, quando esce la serie animata su Netflix?

Abbiamo finalmente un primo sguardo alla serie animata Netflix dedicata a Tomb Raider, uno dei franchise videoludici più famosi di sempre. Ma la domanda è: quando arriverà sulla piattaforma streaming? Cerchiamo di capirlo assieme.

Intanto Netflix ha rilasciato il primo teaser di Tomb Raider The Legend of Lara Croft, uno sguardo di un minuto circa a questo prodotto animato che porterà Lara Croft in streaming sulla Grande N. Ma quando, esattamente?

Il teaser si conclude con un classico "coming soon" per quanto riguarda la data di uscita, anche se stando a vari report l'anime è in arrivo su Netflix per il 2024. Perciò possiamo immaginare che Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft sarà disponibile per tutti gli abbonati nella prima metà del 2024, magari con una finestra di lancio invernale o al massimo primaverile.

Tra l'altro l'anime avrà un contatto diretto con i videogiochi, dato che è stato confermato che la storia si svolgerà dopo gli eventi di Shadow of the Tomb Raider. Videogioco appunto del 2018 molto apprezzato dalla critica e dagli appassionati. In questo breve teaser si vedono poi elementi sovrannaturali come una kitsune, cioè la creatura a nove code del folklore giapponese.

Con la protagonista doppiata dalla Haley Atwell del Marvel Cinematic Universe e dell'ultimo Mission: Impossible, Tomb Raider: la leggenda di Lara Croft espanderà quindi il franchise oltre i videogiochi. Non ci resta quindi che aspettare notizie certe sulla sua uscita e su quanti episodi vedremo.

Voi quanto state aspettando la serie? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo anche il teaser dell'anime di Devil May Cry, l'altro prodotto animato annunciato da Netflix.