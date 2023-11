Tomb Raider, la showrunner parla del nuovo anime Netflix: ecco cosa la entusiasma!

Nel settembre del 2023 Netflix ha annunciato due nuovi anime basati su franchise legati principalmente al mondo videoludico: Devil May Cry e Tomb Raider. In attesa di scoprire come saranno, la showrunner Tasha Huo ha anticipato qualcosa sull’avventura di Lara.

Nata dalla collaborazione tra Netflix e Legendary Television, Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft porterà gli spettatori a seguire una storia ambientata dopo gli eventi del gioco Shadow of the Tomb Raider, in cui la protagonista sarà impegnata a recuperare una preziosa gemma rossa, e in qualche modo si ritroverà di fronte a creature e storie della mitologia e del folclore giapponese.

Una delle figure principali della produzione, Tasha Huo, showrunner, sceneggiatrice e produttrice, ha voluto riaccendere l’attenzione dei fan del franchise anticipando un dettaglio che nella serie animata sarà molto più presente rispetto alle controparti videoludiche.

“Lara Croft non si ritrova ogni settimana in un nuovo tempio antico e misterioso, ma c’è un’evoluzione del personaggio attraverso una storia molto emotiva, ed è questo che mi entusiasma di più”, ha commentato Huo presentando per la prima volta il progetto, e i suoi obiettivi, in maniera più diretta.

Un maggior approfondimento sul personaggio di Lara Croft potrebbe sicuramente interessare gli appassionati di lunga data ma anche attirare nuovi spettatori e farli avvicinare in maniera più sensibile e personale alla saga. In conclusione, ecco le ipotesi su quando uscirà la sere animata di Tomb Raider.

