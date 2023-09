Tomb Raider The Legend of Lara Croft: primo sguardo all'anime di Netflix

Nel corso dell’evento Drop 01 iNetflix ha presentato novità interessanti che si aggiungeranno presto al suo già vasto catalogo. Per quanto riguarda il mondo dell’animazione, dopo l’annuncio dell’anime di Devil May Cry, prodotto dallo studio Mir, è arrivato il turno di un’altra icona del mondo videoludico: Lara Croft della serie Tomb Raider.

Intitolata Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft, la nuova serie, prodotta da Netflix e Legendary Television, si è mostrata in un primo trailer, riportato in fondo alla pagina. Sebbene sia piuttosto breve il video ha mostrato Lara in azione, e in alcuni frame è possibile vedere scene tratte dalla trilogia di giochi reboot distribuiti negli ultimi anni da Square Enix.

Infatti, è stato anche confermato che la storia sarà ambientata dopo gli eventi di Shadow of the Tomb Raider, titolo del 2018 che convinse sia critica che i fan storici della serie. Nel video si possono già notare alcune cose interessanti, come la presenza di una kitsune, bestia mitologia a nove code appartenente alla cultura giapponese, e quello che con tutta probabilità sarà il vero obiettivo della nuova storia: una gemma rossa custodita in un piccolo forziere nero.

È stato anche confermato che la serie arriverà su Netflix nel corso del 2024. Cosa ve ne pare di queste prime immagini e sequenze della serie animata Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. In conclusione, ricordiamo che a febbraio 2024 arriveranno le remastered dei primi tre giochi di Tomb Raider, disponibili su tutte le piattaforme, e vi lasciamo ad un bel cosplay di Lara Croft.