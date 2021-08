Tomb Raider: Bri e il suo geniale cosplay di Lara Croft del gioco originale

Tra i giochi che hanno fatto la storia della cultura videoludica un posto di rilievo è riservato a Tomb Raider e alle avventure di Lara Croft, eroina che è entrata nel cuore dei fan grazie ai tanti sequel usciti su console negli ultimi 20 anni. Nel tempo, ad essere cambiato non è solo l'hardware delle console ma anche il design del personaggio.

L'ultimo gioco uscito su PS4 legato alla celebre saga è Shadow of the Tomb Raider che è riuscito a soddisfare sia i fan nostalgici del franchise che a conquistare nuovi appassionati grazie ad un affascinante sistema di esplorazione delle aree più segrete e misteriose dell'immaginario del videogioco. A tal proposito, recentemente i ragazzi di Digital Foundry hanno riesumato il gioco per analizzare il titolo su PS5 e XBox Series X.

In onore alla popolarità di Tomb Raider, l'artista Bri ha dedicato a Lara Croft un geniale cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La cosplayer non si è limitata a indossare gli iconici abiti dell'eroina, bensì ad emulare la sua versione del 1996 con tutti gli spigoli dettati dall'esiguo numero di poligoni nel primo gioco dell'epoca. La sua interpretazione è stata ben apprezzata dalla community con oltre 26 mila "mi piace" allegati alla foto originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.