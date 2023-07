Tomie impossessa Barbie in questa inquietante fan art

Un fan ha recentemente pubblicato su Twitter un'inquietante fan art che raffigura Barbie impossessata da Tomie: la sinistra e affascinante protagonista dell'opera più famosa del maestro dell'Horror nipponico Junji Ito.

Il film di Barbie è appena uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo scatenando la febbre per la celebre bambola bionda. Ma a quanto pare la febbre di Barbie ha contagiato anche Junji Ito, uno dei più noti mangaka nel campo dell'horror giapponese. Una foto pubblicata da Godswill Ugwa Jr. ritrae il maestro del J Horror dentro la confezione di una Barbie, dimostrando il fascino che il mondo delle bambole ha esercitato su di lui.

Questa illustrazione è stata pubblicata in concomitanza del raggiungimento di un nuovo traguardo da parte del mangaka: Junji Ito ha appena vinto un prestigioso premio al San Diego Comic-Con 2023.

Il risultato di questa inaspettata unione di due personaggi iconici ha preso vita nell'illustrazione affascinante e al contempo inquietante di Netuno. La grazia e l'innocenza di Barbie sembrano essere state trasformate dalla presenza sinistra e misteriosa di Tomie, creando un'atmosfera affascinante e disturbante.

Tomie è il manga horror d'esordio scritto e disegnato da Junji Ito. Nel 1987, l'auotre presentò il manga alla rivista Monthly Halloween vincendo il premio Kazuo Umezu. La storia racconta di Tomie, una ragazza incredibilmente bella che, dopo essere morta durante una gita scolastica, torna in vita per perseguitare i suoi ex compagni di classe. Se volete avvicinarvi al mondo di Junji Ito, su Netflix è possibile guardare Junji Ito Maniac, di cui trovate qui la recensione.

Nonostante i mondi di Barbie e Junji Ito possano sembrare distanti, l'immaginazione dei fan di tutto il mondo permette di creare crossover tanto inaspettati quanto interessanti. L'illustrazione di Netuno è solo un esempio di come le opere di artisti e autori ispirino i fan, dando vita a nuove e avvincenti combinazioni che catturano l'attenzione di appassionati e curiosi.