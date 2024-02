Tomie: la leggenda dei manga horror Junji Ito tornerà con un nuovo capitolo della serie

Apparsa per la prima volta sulle pagine della rivista Monthly Halloween nel 1987, Tomie ha decretato l’inizio della carriera di Junji Ito, considerato oggi come il maestro indiscusso del manga horror. Dopo oltre venticinque anni da quel incredibile debutto, il mangaka si prepara a tornare nell'inquietante mondo di Tomie con un nuovo capitolo.

La conferma è arrivata nelle scorse ore attraverso il post di MangaMogura che potete vedere in fondo alla pagina. Come specificato nel tweet, il 5/2024 di Nemuki+ conterrà il nuovo capitolo delle oscure avventure di Tomie, e sarà intitolato semplicemente Tomie Control. Non è stato rivelato alcun dettaglio sulla possibile trama e storia che coinvolgerà l’entità sovrannaturale ma possiamo aspettarci un altro tassello importante nella carriera di Ito e, forse, anche nella storia dei manga d’orrore.

Non manca però molto per scoprire cosa ha in serbo il maestro per una delle sue creazioni principali, dato che il quinto numero della rivista verrà pubblicato il 12 aprile 2024. Mancano esattamente due mesi al ritorno di Tomie, e se siete interessati a recuperare la serie in vista del suo ritorno, vi presentiamo brevemente la storia.

Tomie Kawakami sfrutta la sua avvenenza per far innamorare di sé numerosi uomini, causando però cambiamenti radicali, e spesso letali, nelle loro vite. Ad aggiungere mistero e sviluppi intricati vi sono due piccoli dettagli: esistono diverse Tomie, tutte in competizione e che provano un odio profondo verso le loro simili, e sembra che non possano realmente morire, vista la loro grande capacità rigenerativa.

