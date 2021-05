Tomie: l'opera magna di Junji Ito ispira un paio di splendide sneakers personalizzate

La partecipazione dei fan alle opere di Junji ito non si limita soltanto alla lettura delle ricche raccolte horror pubblicate dal mangaka, ma si estende a una completa rielaborazione dei contenuti realizzati dall'autore, tramite fan art, cosplay e persino realizzazione di capi d'abbigliamento personalizzati.

Negli ultimi anni abbiamo visto diverse collaborazioni tra Junji Ito e linee d'abbigliamento, ma un fan non ha voluto essere da meno e in un momento d'illuminazione ha realizzato un paio di sneakers ispirate a Tomie, l'opera magna del sensei. In calce potete dare un'occhiata al risultato, condiviso su Reddit dall'utente Red_Canary1.

Tomie Kawakami è uno dei personaggi più ricorrenti nelle storie di Junji Ito, apparso per la prima volta nel 1987 nel manga omonimo. Nella storia la ragazza viene descritta come "bella, arrogante ed egocentrica" e non si fa scrupoli a provocare il suo maestro, il professor Takagi, prima di essere uccisa e mutilata per ripicca dai suoi compagni di classe. La storia di Tomie, tornata in vita per vendicarsi dei suoi assassini, ha già ricevuto un adattamento anime e presto potrebbe addirittura ricevere una trasposizione live-action. I fan sono ancora molto affezionati all'opera, e l'omaggio di questo giovane artista ne è la dimostrazione.

