Tomie: la protagonista del manga di Junji Ito prende vita in un terrificante cosplay

Tra i lavori meglio riusciti di Junji Ito si annovera sicuramente Tomie, il manga incentrato sulla vita della bella ed arrogante Tomie Kawakami. Nel caso in cui il volto della protagonista non vi avesse spaventato abbastanza nel fumetto allora abbiamo una buona notizia per voi, visto che una giovane fan ha deciso di portarla in vita con un cosplay.

In calce potete dare un'occhiata al bellissimo scatto di Bubblemydream, in cui la protagonista è ritratta senza veli durante il fenomeno della scissione. La foto è stata particolarmente apprezzata dall'autore, che ha addirittura deciso di condividerla sul suo profilo Twitter.

Tomie Kawakami è uno dei personaggi più ricorrenti nelle storie di Junji Ito, apparso per la prima volta nel 1987 nel manga omonimo. La ragazza viene descritta come "bella, arrogante ed egocentrica" e nella storia non si fa scrupoli a provocare il suo maestro, il professor Takagi. Un giorno la ragazza viene spinta giù da un dirupo dal geloso fidanzato Yamamoto, e il suo corpo viene mutilato dai compagni di scuola e dallo stesso Takagi. Dopo essere tornata in vita, Tomie inizia a vendicarsi seducendo e spingendo al suicidio tutti i ragazzi.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il cosplay? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al meraviglioso artwork di Junji Ito pubblicato qualche giorno fa ed a La Zona Fantasma, il nuovo manga in uscita nel 2020.