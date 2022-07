Tomo-chan is a girl diventa un anime su Crunchyroll: il trailer ufficiale

L'Anime Expo 2022 ha portato con sé tanti eventi. I vari panel dedicati all'industria dell'animazione nipponica hanno permesso di osservare gli annunci di opere inedite o di approfondire quelle che erano già state rivelate in passato. Tra le new entry di questo 2022, Crunchyroll ha inserito l'anime di Tomo-chan is a girl.

Il manga 4koma di Fumita Yanagida diventerà un anime nel 2023. Durante l'Anime Expo 2022 c'è stata proprio questa rivelazione, con tanto di trailer per Tomo-chan is a girl che presenta l'atmosfera del romcom. Si parte con la presentazione dei due protagonisti della storia, ovvero Tomo e Jun, con tanto di doppiatori associati. Si continua con varie scene che introducono gli altri personaggi principali e che aiuteranno a far sviluppare i sentimenti tra i due protagonisti.

Crunchyroll rivela che Tomo-chan is a Girl esordirà a gennaio 2023 sulla piattaforma, rivelando anche il cast composto da:

Rie Takahashi come voce di Tomo Aizawa;

Kaito Ishikawa come voce di Junichiro Kubota;

Sally Amaki come voce di Carol Olston;

Rina Hidaka come voce di Misuzu Gundo.

A occuparsi della serie sarà invece lo studio Lay-Duce con Hitoshi Namba alla regia e Noriko Hashimoto come assistente. Megumi Shimizu è la sceneggiatrice, Shiori Hiraiwa è la character designer, mentre Masaru Yokoyama è stato incaricato di comporre le musiche. Per l'occasione, l'autore ha pubblicato un'immagine celebrativa che trovate in basso, insieme al poster di Tomo-chan is a Girl.

Durante l'Anime Expo 2022 sono stati visti anche il trailer di Bleach e il trailer di Solo Leveling.