Tomo-chan is a Girl: un cosplay di Misuzu vi osserva col suo sguardo pungente

Tomo-chan è stato uno degli anime romantici proposti a inizio 2023. Nel giro di tre mesi, in poco più di una decina di episodi, è stata narrata la particolare storia di questa ragazza maschiaccio che non riesce a far invaghire il suo amico d'infanzia, Jun, per cui ha una cotta. Naturalmente, non può fare a meno di avere supporto.

Al suo fianco infatti può contare sull'amica di sempre, Misuzu, una ragazza bassina dai capelli scuri, portati sempre in una coda, che però ha un carattere molto particolare. Scostante e fredda, aiuta soltanto Tomo-chan, nonostante non apprezzi particolarmente Jun, visti i trascorsi tra i due. Molto più di Carol, è lei che supporta e adora la sua amica d'infanzia. Anche se apparsa poco rispetto ai due protagonisti, Misuzu è riuscita a ritagliarsi un buon seguito tra i fan di questo breve anime, come dimostrano alcune creazioni dedicate.

La cosplayer Seracoss sembra aver apprezzato la serie invernale e così si è messa nei panni di questo personaggio. L'ha fatto usando l'uniforme scolastica blu con camicia bianca e cravatta rossa, realizzando così un ottimo cosplay di Misuzu. La compagna di classe e amica di Tomo-chan ha sempre i capelli perfetti tranne in un punto, per sottolineare gli sforzi che fa per stare dietro l'amica. Lo sguardo invece è sempre freddo, grazie a degli occhi dal colore scuro ma glaciale. Avete apprezzato questa versione del personaggio di Tomo-chan is a Girl?

Ovviamente non ci si può perdere neanche un cosplay di Tomo-chan stessa, che assomiglia molto di più a una ragazza.