Tomo-chan is a Girl!: rivelati trailer e locandina del nuovo anime sentimentale

Era l'Anime Expo 2022 quando venne rivelato che la commedia shonen nata dalla mano di Fumita Yanagida avrebbe ricevuto una trasposizione anime. L'annuncio accompagnava il primo trailer di Tomo-chan is a Girl!.

Su carta Tomo Aizawa era riuscita finalmente a dichiararsi a Jun'ichirou Kubota, suo prezioso amico di infanzia. Eppure la attendeva una sorpresa: lui è stato convinto per anni che Tomo fosse un maschio.

Aniplex attraverso il proprio canale YouTube il giorno 27 novembre 2022 trasmette in streaming il video promozionale completo di Tomo-chan is a Girl!, recuperabile in cima alla pagina. Sin dai primi secondi la promo approfondisce le relazioni tra gli studenti. Non mancano scene comiche, romantiche e sopra le righe. Come emerge dai titoli di coda del trailer la ending è interpretata da Rie Takahashi, Rina Hidaka e Sally Amaki nei panni dei loro rispettivi personaggi. Inoltre sul sito web ufficiale di Tomo-chan is a Girl! è uscita una nuova coloratissima key visual, presente in calce alla notizia.

All' Anime New York Convention sono stati mostrati in anteprima i primi due episodi ma pubblicamente il prodotto debutterà su Crunchyroll il 4 gennaio. Il manga nel frattempo si è concluso con l'ottavo volume in Giappone. Sono dunque tanti gli annunci anime per il 2023, tra i quali Tsurune: The Linking Shot debutterà il 4 gennaio.