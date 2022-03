Tomodachi Game: boom di novità, tra sigla, character design e l'attesa data d'uscita

Sin dalla sua pubblicazione sulle pagine di Bessatsu Shonen Magazine, rivista edita da Kodansha, nel dicembre del 2013, Tomodachi Game è riuscita a suscitare interesse in molti lettori, che presto potranno assistere all’adattamento animato ad opera dello studio Okuruto Noboru. Vediamo insieme tutte le novità diffuse riguardo l’anime.

Per quanto fosse stata già inserita tra le novità da tenere d’occhio per la stagione primaverile, la data d’uscita ufficiale della serie non era ancora stata definita. In un’unica mossa però sul sito ufficiale della trasposizione sono stati pubblicati sia il trailer ufficiale, contenente anche l’opening theme “Double Shuffle” composta da Nana Mizuki, e numerose informazioni.

Dal video emerge immediatamente l’atmosfera cupa e a tratti inquietante del thriller psicologico ideato da Mikoto Yamaguchi e illustrato da Yuki Sato. Inoltre sono stati diffusi i primi character design ufficiali, confermando Chiaki Kobayashi nel ruolo del protagonista Yuichi Katagiri, Daki Hamano in quello di Tenji Mikasa, mentre Yume Miyamoto, Tomohiro Ono e Satomi Amano interpretano rispettivamente Shiho Sawaragi, Makoto Shibe e Autori Kokorogi.

Come confermato nella schermata conclusiva del trailer, l’anime di Tomodachi Game debutterà alla mezzanotte del 5 aprile 2022, e per chi fosse interessato riportiamo di seguito una breve presentazione della storia: Yuichi è un ragazzo con una brillante carriera studentesca e quattro amici con una vita piuttosto complicata. La sua tranquillità viene però turbata quando circa 2 milioni di yen per pagare dei viaggi sembrano sparire nel nulla. L’enigma si risolve quando Yuichi finisce per essere coinvolto in un misterioso gioco con un premio in denaro, e che lo metterà di fronte ad una scelta molto difficile: amici o denaro.