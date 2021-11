Tomodachi Game diventa una serie anime: il debutto nel 2022!

Sul 49esimo volume annuale della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha è stato rivelato che Tomodachi Game diventerà presto una serie anime. L'adattamento animato del manga realizzato da Yuki Sato arriverà nel corso della prossima stagione primaverile.

In contemporanea all'annuncio sulla rivista giapponese, è stato aperto un account Twitter ufficiale di Tomodachi Game in cui sono state rivelate le prime informazioni sulla serie anime. La trasposizione dell'opera firmata Sato arriverà in Giappone nell'aprile del 2022 sotto la direzione di Hirofumi Ogura, già responsabile di Cells at Work!, e la supervisione di Kenta Ihara. Le musiche saranno composte da MICHIRU, mentre alla direzione del suono, presso Studio Mouse, ci sarà Hiroto Morishita. In calce all'articolo trovate la prima key visual di questa serie.



Tomodachi Game segue le vicende di Yuichi Katagiri, un giovane con una vita liceale perfetta. La sua vita tranquilla sfuma improvvisamente quando due milioni di yen scompaiono improvvisamente dalla sua scuola. A quel punto, Yuichi viene coinvolto in un misterioso complotto in cui deve decidere se nella vita contano più l'amicizia oppure il denaro.



Il manga di Yuki Sato è stato lanciato su Bessatsu Shonen Magazne nel 2013 e, dopo diverse pause, è entrato nel suo arco narrativo finale nell'estate del 2020. Dal manga, che al momento conta 18 volumetti pubblicati, sono stati prodotti due film live-action. Al momento, non è ancora noto se e quando l'anime di Tomodachi Game arriverà in Italia.

