Tomorrow I Will Be Someone's Girlfriend: il manga di Wono riceverà un adattamento anime

Il 2022 pare essere piuttosto ricco per quanto riguarda l'industria anime nipponica. Nel prossimo periodo, infatti, debutteranno adattamenti animati molto attesi, come quelli di Chainsaw Man o Blue Lock, affiancati da alcune chicche imperdibili. Tra i progetti in cantiere, vi è la trasposizione su schermo di Tomorrow I Will Be Someone's Girlfriend.

Sul proprio account Twitter, il noto leaker @SugoiLite ha rivelato che è attualmente in produzione un adattamento anime di Ashita, Watashi wa Dareka no Kanojo, conosciuto con il titolo internazionale di Tomorrow i Will Be Someone's Girlfriend. Tratto dal manga scritto e illustrato Hinao Wono, dovrebbe debuttare nel corso dell'anno, ma al momento non vi è ancora nulla di certo. Difatti, non è ancora nemmeno noto lo studio d'animazione che si occuperà della trasposizione.

L'opera, dai toni romantici, drammatici e psicologici, segue la vita quotidiana di alcune studentesse che per guadagnare soldi si offrono come "fidanzate" a tempo. La trama dunque procede sulla falsa riga di un'altra opera che abbiamo visto recentemente. Ci riferiamo allo shonen-romance Rent-a-Girlfriend, di cui presto arriverà una Stagione 2.

In attesa dell'uscita e di ulteriori informazioni, godiamoci il trailer PV di Shikimori's Not Just a Cutie. Nelle fasi iniziali della storia, un giovane impiegato assume i servizi di Yua, una studentessa che inventa una tresca amorosa che non ha nulla a che fare con la triste realtà che affronta. Del manga Tomorrow I Will Be Someone's Girlfirend si contano attualmente nove volumi pubblicati in Giappone.