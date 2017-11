Toneri Otsutsuki è in punto di morte in Boruto: Naruto Next Generations?

, come sanno bene i fan, desidera ardentemente differenziarsi da, ma il giovane ninja dovrà comunque affrontare prove simili a quelle che ostacolarono a suo tempo il padre. L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha infatti ricordato agli spettatori che Boruto ha una strada difficile davanti a lui.

Attenzione possibile Spoiler

Alla fine del 34° episodio di Boruto: Naruto Next Generations, i fan hanno potuto vedere Boruto condividere un tenero momento sotto le stelle con i compagni di classe dell'Accademia Ninja. Lo show è poi passato a una scena con Toneri, intento a controllare la Terra. L'ultimo membro del clan del ramo Otsutsuki cade presto in ginocchio però, e tossendo sangue esclama:

"Nulla rimane invariato. Il destino scorre sempre. Boruto, con il destino come tuo avversario, come combatterai fino all'amara fine?" Il membro del Clan Otsutsuki è già apparso in precednza nella serie. Toneri venne infatti in sogno a Boruto per raccontargli della sua speciale arte oculare.

Disse al figlio del 7° Hokage che il pericolo stava arrivando in tutto il mondo degli shinobi, ma che l'occhio destro del ragazzo era la chiave per fermare questa grande oscurità. Il ninja originariamente debuttò con il franchise di Naruto nel film The Last: Naruto the Movie. Il film canonico vedeva Hinata rapita da Toneri, e Naruto correre in soccorso dell'amica. Durante il lungometraggio animato, Naruto imparerà a conoscere i suoi sentimenti verso Hinata, e gli avventimenti della pellicola porteranno i due a sposarsi e ad avere due figli, tra cui Boruto.

Fino ad ora, non si sa molto del misterioso potere oculare di Boruto, ma Toneri ne sa certamente più di quanto lasci intendere. Il ninja viene dal clan Otsutsuki, una famiglia che è in grado di attingere alla leggendaria arte oculare del Tenseigan, evoluzione del Byakugan. Un animatore di Boruto in precedenza ha anche confermato che il figlio di Naruto non ha sbloccato quel potere, ma è invece già conosciuto come Jogan, traducibile in "Pure Eye" in inglese.

Boruto ha il potere di cambiare le sorti del mondo dunque, lo stesso potere che un tempo è appartenuto a Naruto. Inoltre Toneri sta effettivamente morendo? Solo continuando a seguire Boruto: Naruto Next Gnerations avremo delle risposte.