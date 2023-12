Toni Servillo è un fan di Dragon Ball e preferisce il manga all'anime

Uno dei grandi pregi di Dragon Ball è la capacità di conquistare a qualsiasi età, facendo appassionare generazioni e generazioni alla sua storia. È successo proprio a Toni Servillo, grandissimo attore italiano che si è appassionato all'opera di Akira Toriyama.

Sarebbe superfluo sottolineare l'importanza di Toni Servillo nel panorama cinematografico italiano e non solo (citiamo giusto la sua presenza da protagonista nel film Premio Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino). L'attore ha però raccontato di essersi appassionato a Dragon Ball proprio grazie ai suoi figli.

Servillo l'ha raccontato durante un'intervista con IGORT, pseudonimo di Igor Tuveri, celebre fumettista italiano. Parlando appunto di Dragon Ball è venuto fuori che l'attore ha iniziato a vedere l'anime perché i suoi figli da bambini lo guardavano in televisione. Appassionandosi anche loro, avevano poi comprato il manga e Servillo si è accorto che dal suo punto di vista la versione cartacea era molto meglio di quella animata.

Toni Servillo si è allora incuriosito per capire quanto era stata efficace la trasposizione da manga ad anime, e non ha avuto dubbi: "In Toriyama ho trovato una cura del segno talmente più efficace" aveva commentato "poi mi sono informato ed è ovviamente riconosciuto nel mondo del manga come un maestro. Quindi in quel caso sicuramente mi sembra che il risultato della trasposizione è decisamente inferiore". E infatti eccovi 5 duelli che il manga di Dragon Ball valorizza di più rispetto all'anime.

E voi ve l'aspettavate un Toni Servillo fan di Dragon Ball? Siete d'accordo con lui? Diteci la vostra nei commenti, noi comunque per par condicio vi lasciamo ai 5 episodi della serie originale di Dragon Ball con le animazioni più belle.