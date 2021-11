Tonikaku Kawaii: Over The Moon For You torna con una seconda stagione

Gli appassionati della serie avranno la possibilità di innamorarsi ancora, la seconda stagione della serie anime di successo Tonikaku Kawaii: Over The Moon For You è stata ufficialmente confermata. L'annuncio è stato fatto nell'ultima edizione della rivista Weekly Shonen Jump come potete vedere dal tweet in fondo alla pagina.

Non è un annuncio che in realtà ha sorpreso i fan, dato che i rinnovi degli anime dipendono principalmente da due fattori: la popolarità e il materiale di partenza. Tonikawa: Over The Moon For You è infatti diventata una delle serie preferite dai fan non appena ha debuttato all'inizio di ottobre 2020 ed è stata probabilmente uno dei migliori Crunchyroll Original dell'intero anno.

Un anno dopo la conclusione della prima stagione, l'anime ha un punteggio di 4/5 su Anime Planet, 7.8/10 su IMDB, 7.92/10 su My Anime List e 4.9/5 su Crunchyroll. Risulta così essere molto apprezzata e popolare tra i fan da giustificare una seconda stagione.

Considerando invece il materiale di partenza, che in questo caso viene dalla serie manga originale di Kenjiro Hata, al momento in cui pubblichiamo questa notizia, sono disponibili 17 volumi della serie manga (e otto di questi sono stati pubblicati anche in inglese).

La stagione 1 sembra aver coperto molti degli eventi fino al 4° volume, questo significa che c'è ancora tanto materiale di partenza da poter adattare in almeno due, se non tre o quattro stagioni. Alcuni fan potrebbero non sapere dell'esistenza di un episodio speciale OVA di Tonikaku Kawaii intitolato 'SNS', uscito il 18 agosto 2021.

Di seguito vi lasciamo anche con degli aggiornamenti sul palinsesto autunnale di Crunchyroll.