Tonikawa si mostra nel primo trailer, l'anime arriva su Crunchyroll Italia ad ottobre

A circa due mesi di distanza dalla pubblicazione del primo teaser di Tonikawa, il nuovo anime di Seven Arcs tratto dal manga "Tonikaku Kawaii" di Kenjiro Hata, è stato finalmente mostrato il primo trailer ufficiale in cui è possibile vedere animazioni e i nomi dei nuovi componenti di cast e staff.

Nonostante la comparsa del Coronavirus e l'emergenza sanitaria quindi, sembra che la produzione dell'anime non abbia subito ritardi, ed è dunque confermata l'uscita su Crunchyroll a ottobre 2020. La serie, presumibilmente composta da un singolo cour, sarà trasmessa in simulcast anche in Italia.

Crunchyroll descrive così l'anime: "La commedia sulla vita matrimoniale dell'autore di "Hayate the Combat Butler", Kenjiro Hata, diventa finalmente un anime! Nasa Yuzaki s'innamora a prima vista della misteriosa Tsukasa. Quando Nasa le confessa con onestà i suoi sentimenti, lei gli risponde: "ti frequenterò, ma solo da sposati". La preziosa e deliziosa vita da appena sposati di Nasa e Tsukasa sta per iniziare!".

L'autore ha iniziato la serializzazione nel febbraio 2018 su Weekly Shonen Sunday e non si è praticamente mai fermato, pubblicando più di 110 capitoli e 11 Volumi, con un undicesimo in arrivo in estate.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di vedere quest'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui aveste bisogno di qualche consiglio per quanto riguarda la stagione estiva invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra lista.