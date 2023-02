Tonikawa: Over the Moon For You, locandina e data di uscita della seconda stagione anime

Il 14 febbraio si celebra la festa degli innamorati. Quale occasione migliore per annunciare la data di uscita della seconda stagione anime di Tonikawa: Over the Moon For You? I due protagonisti più innamorati tornano a vivere la loro intensa storia d'amore nella nuova key art della serie.

La storia d'amore tra la giovane coppia di sposi Nasa e Tsukasa sta per riprendere. Tonikawa: Over the Moon for You Stagione 2 verrà trasmesso su Crunchyroll nel corso del palinsesto primaverile del 2023. L'uscita è dunque prevista per il mese di aprile. Vi ricordiamo che nel frattempo su Crunchyroll potete trovare l'OVA di Tonikawa.

Oltre alla finestra di rilascio, sulle pagine social della serie è stata rilasciata una nuova locandina per promuovere la seconda stagione dell'anime. L'immagine ritrae la coppia di innamorati mentre si cinge la mano sullo sfondo di una luna piena.

Sono stati intoltre pubblicati dei dettagli relativi alle sigle della serie. La sigla di apertura di Tonikawa: Over the Moon For You 2 sarà "Setsuna no Chikai" composta da Neko Hacker del gruppo Kawaii Future Rock, mentre quella di chiusura sarà il brano "Yoru no Katatsumi". Entrambe le due canzoni saranno cantate da Akari Kito, che nella serie interpreta il personaggio di Tsukasa Yuzaki. Le due tracce verranno pubblicate in streaming il 7 aprile, forse in contemporanea con il primo episodio della seconda stagione dell'anime.