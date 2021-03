Tonikawa torna il 18 agosto con un OVA, grandi novità in vista anche per il manga

Il sito web ufficiale di Tonikawa: Over the Moon For You, l'anime tratto dal manga Tonikaku Kawaii di Kenjiro Hata, ha condiviso a sorpresa il trailer del primo OVA, in uscita il 18 agosto con il box DVD/Blu-ray. L'episodio speciale si intitolerà Tonikaku Kawaii ~SNS~ e dovrebbe essere distribuito in Italia da Crunchyroll.

Per il momento non è chiaro quali capitoli saranno adattati nell'OVA, ma a quanto pare Seven Arcs ha deciso di realizzare l'episodio extra per pubblicizzare l'home video. Crunchyroll ha distribuito l'anime in occidente, Italia compresa, quindi l'episodio dovrebbe arrivare in simulcast nel giorno d'uscita.

Per quanto riguarda il manga, l'autore ha dichiarato che il capitolo 147 pubblicato poche ore fa chiude il primo atto della storia, e che il nuovo arco inizierà nel prossimo numero di Weekly Shonen Sunday in uscita il 31 marzo 2021. Il manga riceverà il quindicesimo Volume il prossimo 16 aprile, e per il momento non è chiaro se la nuova saga sarà l'ultima o meno.

E voi cosa ne pensate? Avete seguito l'anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che Seven Arcs, lo studio in carica della produzione di Tonikawa, tornerà presto sotto le luci della ribalta con l'adattamento anime di Blue Period.