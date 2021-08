Tonikawa torna con un episodio speciale: l'OVA è su Crunchyroll

Attraverso un comunicato rilasciato sui social, Crunchyroll ha annunciato il ritorno di Tonikawa: Over The Moon For You. La storia d'amore tra Nasa e Tsuaksa, firmata Kenjiro Hata, torna con un episodio speciale!

Al momento in esclusiva per gli utenti Premium, sul catalogo Crunchyroll è arrivato l'OVA Tonikawa: Over The Moon for You SNS. Per la visione della puntata speciale, gli utenti non abbonati dovranno aspettare una settimana. Ecco la sinossi del tredicesimo episodio della serie anime animata dallo studio Seven Arcs.

"Quando Nasa viene improvvisamente richiamato al lavoro, Tsukasa affronta la sua prima notte da sola da quando si sono sposati. Avvinta dalla solitudine, stringe a sé il cellulare che suo marito Nasa le ha regalato. Anche se lontani, restano uniti dai propri sentimenti".

Tonikawa: Over The Moon for You è un manga di genere commedia romantica scritto e illustrato da Kenjiro Hata. Serializzato sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, ha ispirato una serie animata, disponibile alla visione su Crunchyroll. La prima stagione è composta da dodici episodi, a cui vanno aggiunti la puntata 12.5, un episodio riassuntivo di tutta la serie, e l'episodio 13, l'OVA appena aggiunto sul catalogo.

Per chi non dovesse conoscere l'opera, vi rimandiamo a un trailer di Tonikawa.