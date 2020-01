Tono-sama to Stitch: l'alieno Disney vola nel Giappone feudale nel manga di Hiroto Wada

Sappiamo tutti benissimo come la Disney abbia una forza e un impatto sul pubblico talmente grande da riuscire ad arrivare, con i propri prodotti, in tutto il mondo. Sono stati creati tanti personaggi dalla casa di Topolino, alcuni dei quali capaci di conquistare il cuore anche del pubblico giapponese, come è accaduto con il personaggio di Stitch.

Infatti, in passato il lungometraggio della casa delle grandi orecchie aveva ispirato un anime che è stato intitolato Stitch! ed uscito nel 2008. La serie era stata realizzata dalla Disney stessa in collaborazione con il famoso studio di produzione nipponico: Madhouse. In seguito a quel primo anime, poi sono state sfornate altre due serie sequel: Stitch!: Itazura Alien no Daibōken e Stitch!: Zutto Saikō no Tomodachi andati in onda rispettivamente nel 2009 e nel 2010 e poi nel 2012 e nel 2015 sono usciti degli special dalla durata di un ora: Stitch to Suna no Wakusei.

Conoscendo tali trascorsi, non dovremmo stupirci nel sapere che proprio in questi giorni, il mangaka Hiroto Wada ha lanciato una nuova serie manga che ha come protagonista l'alieno blu della Disney, dal titolo: Tono-sama to Stitch. Il personaggio viene ovviamente preso dal film d'animazione Lilo e Stitch uscito nel 2002. La differenza sta nel fatto che, il mostriciattolo non finisce alle Hawaii, bensì nel Giappone feudale. Qui fa la conoscenza con il Signore della Guerra, Yamato Mikoto, il quale al cospetto di Stitch si intenerisce definendolo carino.

Ricordiamo che ci sono alcuni rumor secondo i quali la Disney vorrebbe lavorare a un live action di Dragon Ball.

