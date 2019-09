Tony Stark: Iron Man, cancellazione per la testata e ultimo numero a dicembre

L'invincibile Iron Man sembra aver trovato pane nei suoi denti, e non in un avversario fumettistico, bensì nella stessa casa editrice che lo pubblica. La testata mensile Tony Stark: Iron Man, attualmente al numero 16, non è molto lontana dalla fine come rivelato dalla Marvel.

Il fumetto lanciato con Valerio Schiti ai disegni e Dan Slott alla sceneggiatura, dove è stato accompagnato anche da Jim Zub, terminerà nel numero 19 previsto per dicembre. Tony Stark: Iron Man si allinea quindi alla cancellazione di Guardiani della Galassia, altra testata Marvel che si concluderà nel corso dello stesso mese.

Vuol dire che non rivedremo Iron Man? Probabilmente no, dato che tutto sembra essere collegato al nuovo evento Incoming programmato dalla Marvel e che scuoterà le fondamenta dell'universo fumettistico nel 2020. Infatti, il primo numero della nuova serie partirà proprio da dicembre.

Per novembre intanto è programmato il numero 18 di Tony Stark: Iron Man, con copertina di Alexander Lozano che potete vedere in calce e un'ulteriore copertina variant 2099 che deve ancora essere rivelata. La sinossi è la seguente: "Mentre Rhodey e gli amici combattono la guerra dei robot all'esterno... c'è una guerra che infuria DENTRO Tony Stark! Vediamo Wasp e un Nano Iron Man controllato da remoto contro una versione rimpicciolita di Ultron/Pym nel corpo di Tony!"