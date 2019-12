Tony Stark ottiene il suo personalissimo Stand nell'artwork di un fan di Jojo

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a diversi tentativi di unire i carismatici personaggi dell'universo Marvel all'immaginario giapponese, rappresentato nel settore anime anche dalla superba opera di Hirohiko Araki Le Bizzarre Avventure di Jojo. Proprio a questo proposito, casomai non vi fosse bastato il crossover con Spider-Man di qualche giorno fa, abbiamo qualcos'altro da mostrarvi.

Un utente infatti ha da poco infiammato Reddit con una bellissima fan art, dedicata al brillante supereroe della Casa delle Idee Iron Man. Come potete vedere in calce, il disegno rappresenta il geniale scienziato Tony Stark in compagnia della sua armatura, reinventata per assumere la forma di uno Stand di Jojo. L'illustrazione vanta attualmente 4500 upvote.

Nell'opera di Araki, gli Stand sono presentati come la rappresentazione dell'energia psichica di un individuo. Presente in tutti gli esseri umani, l'energia produce uno Stand solamente se il suo possessore padroneggia una volontà ferrea. Nel caso di Tony Stark ovviamente ci troviamo di fronte ad una situazione differente, visto che la sua armatura è un prodotto della scienza e non di un potere spirituale.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste interessati poi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile la nostra recensione de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, l'ultima stagione della serie animata.