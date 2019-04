Toonami e Toei Team insieme per un giveaway a tema Dragon Ball Z

Dragon Ball Z è oramai in circolazione da parecchio tempo, un'opera rivelatasi capace d'inanellare innumerevoli successi in rapida successione che hanno infine portato al raggiungimento di ben trent'anni d'onorata attività per il franchise, una notizia che i fan hanno accolto con gioia.

Ebbene, proprio in queste ultime ore è stato annunciato che tutti gli amanti della serie - per il momento si parla solo degli Stati Uniti, ma non è da escludere che il tutto giunga anche in Europa - possono ora iscriversi a un concorso gratuito per vincere alcuni articoli a tema esclusivi, il tutto per festeggiare questo importante anniversario.

Andando più nel dettaglio, Toonami sta attualmente collaborando con la Toei Animation per onorare Son Goku in grande stile. La società ha infatti annunciato su Twitter di star preparando un giveaway a tema, con la pagina del concorso che recita:

"Per celebrare il 30° anniversario di Dragon Ball, Toei Animation, Bandai e Toonami stanno preparando delle Limited Edition a tema Dragon Ball che verranno offerte tramite giveaway fino a esaurimento scorte."

Andando ad analizzare i contenuti presenti che verranno regalati ai fortunati vincitori, è possibile notare la presenza di molti pacchetti di carte della serie, un'action figure di Gohan e uno zaino. Inoltre, alcune delle Limited presenteranno anche un portachiavi e un oggetto speciale a tema Dragon Ball Z ancora sconosciuto.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che giusto recentemente è stato annunciato un nuovo Funko Pop di Goku Super Saiyan, oltre all'annuncio da parte di Star Comics di Dragon Ball Full Color: La saga di Freezer n.1.