Top 10 manga che i fan vorrebbero vedere animati del 2023: una sorpresa al primo posto

Il Giappone è la patria dei manga, ormai riconosciuti in tutto il mondo. Le classifiche di Netflix, Amazon Prime, Crunchyroll e degli altri servizi streaming vedono nelle posizioni alte anche anime provenienti dal paese del Sol Levante, a testimoniare che tutti ormai sono interessati a questo genere di prodotti dalle origini lontane.

Ovviamente è in Giappone che c'è la celebrazione più grande per anime e manga. Per questo ci sono varie fiere, di diversa entità, che attirano migliaia di fan, ma ci sono anche convention per l'industria dove vengono presentati i vari prodotti. Tra questi c'è l'Anime Japan che si tiene ogni anno a fine marzo, durante il quale vengono proposti tanti titoli nuovi oppure vengono presentati trailer di opere già annunciate nei mesi precedenti.

In occasione dell'Anime Japan 2023, si è tenuto nuovamente il sondaggio tra il pubblico giapponese sui manga che dovrebbero diventare anime. La top 10 del 2023 è la seguente:

Hyperinflation di Kyu Sumiyoshi Ice Castle Wall di Koucha Agasawa Nito to Tazuka no Nichijo di Satou to Shio Waka-chan wa Kyō mo Azatoi di Shimamura Giant Ojou-sama di Nikumura Q Dareka Yume Da to Itte Kure di Michelle Aru Hi, Ohime-sama ni Natteshimatta Ken ni Tsuite di Plutus (storia) e Spoon (manga) Junket Bank di Ikko Tanaka Tsuiraku JK to Haijin Kyoshi di sora Ninja to Gokudo di Shinsuke Kondō

Hyperinflation è un titolo di Shonen Jump+, la rivista digitale di casa Shueisha, che ha già ricevuto un breve OAV di presentazione, ma non è diventato a tutti gli effetti un anime. Ci sono tanti titoli probabilmente sconosciuti ai più, anche considerato che i titoli del 2022 sono stati quasi tutti adattati in anime. E voi avete qualche manga particolare che volete diventi un anime?