La top 50 dei volumi più venduti del primo semestre 2022: ONE PIECE di nuovo battuto

Arriva maggio e con esso arriva anche la classifica dei manga più venduti nel primo semestre in Giappone. L'azienda Oricon torna a condividere i propri dati rivelando la top 50 dei tankobon. In che posizioni saranno ONE PIECE, Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, ma anche Spy x Family? Scopriamolo.

Ecco la top 50 dei volumi più venduti in Giappone nel primo semestre 2022:

Jujutsu Kaisen #18 (2,011,232) ONE PIECE #101 (1,793,360) Jujutsu Kaisen #19 (1,608,811) ONE PIECE #102 (1,605,641) SPY × FAMILY #09 (1,232,036) Tokyo Revengers #25 (1,126,893) Tokyo Revengers #26 (997,857) Tokyo Revengers #27 (835,721) My Hero Academia #33 (790,901) Kaijuu n.8 #05 (784,760) SPY × FAMILY #08 (704,735) Kingdom #64 (653,813) Kaijuu n.8 #06 (653,020) Jujutsu Kaisen #17 (643,507) My Hero Academia #34 (579,579) Mystery to Iu nakare #10 (545,481) Vita da Slime #19 (523,447) World Trigger #24 (485,488) Vita da Slime #20 (481,037) Jujutsu Kaisen Tokyo Toritsu Jujutsu Koutou Senmon Gakkou (463,806) SPY × FAMILY #07 (438,439) SPY × FAMILY #04 (434,969) Detective Conan #101 (426,010) SPY × FAMILY #05 (425,244) SPY × FAMILY #06 (421,439) ONE-PUNCH MAN #24 (418,653) Takopii no Genzai #01 (409,147) I diari della speziale #09 (408,887) Jujutsu Kaisen #16 (381,654) Record of Ragnarok #13 (369,457) Kingdom #63 (366,170) Takopii no Genzai #02 (360,557) SPY × FAMILY #01 (340,950) SPY × FAMILY #02 (333,176) SPY × FAMILY #03 (327,506) Jujutsu Kaisen #09 (325,707) Record of Ragnarok #14 (322,864) Frieren: Dopo la fine del viaggio #07 (322,600) Jujutsu Kaisen #15 (322,591) Jujutsu Kaisen #10 (317,457) Jujutsu Kaisen #14 (317,134) Jujutsu Kaisen #08 (316,579) Jujutsu Kaisen #11 (315,536) Jujutsu Kaisen #12 (315,262) Jujutsu Kaisen #13 (314,090) Uma Musume Cinderella Gray #05 (311,181) My Dress-Up Darling #09 (303,226) ONE-PUNCH MAN #25 (297,864) Kaguya-sama: Love is War #24 (291,501) Golden Kamuy #28 (290,741)

In considerazione sono stati presi tutti i volumi venduti nel primo semestre editoriale giapponese, che va dal 22 novembre 2021 al 22 maggio 2022. Sono pochi i volumi che hanno venduto sopra il milione, capeggiati da Jujutsu Kaisen che anche stavolta strappa il trono a ONE PIECE. Spy x Family appare spesso in classifica grazie all'anime, ma continua la salita di titoli come Frieren, Kaiju n.8 e della sorpresa Takopi no Genzai.