Top vendite 2020: Demon Slayer distrugge tutti, ecco la classifica completa per serie

È una distruzione dei rivali senza precedenti quella adoperata da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba in questi primi mesi del 2020. Se non bastavano le classifiche del 2019 a testimoniare l'ascesa del manga sul trono, quando fu battuto ONE PIECE, adesso i dati dei primi sei mesi del 2020 rimarcano la differenza di vendite tra i titoli.

La classifica qui di seguito è stilata dall'azienda Oricon che da anni si occupa di censire le vendite dei manga sul mercato giapponese. Seguendo l'anno editoriale giapponese, il primo semestre del 2020 si è aperto nell'ultima settimana di novembre e si è chiuso lo scorso 17 maggio. Pertanto, le vendite che trovate qui sono state effettuate in quel periodo.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - 45.297.633 copie vendute; ONE PIECE - 4.885.538 copie vendute; The Quintessential Quintuplets - 4.240.192 copie vendute; Kingdom - 3.512.571 copie vendute My Hero Academia - 3.339.656 copie vendute; The Promised Neverland - 3.102.313 copie vendute; Haikyu!! - 2.996.317 copie vendute; L'Attacco dei Giganti - 2.212.135 copie vendute; Toilet-bound Hanako-kun - 2.138.410 copie vendute; Spy x Family - 1.796.759 copie vendute.

Potrebbe sembrare un errore ma non lo è: Demon Slayer ha venduto quasi il decuplo di ONE PIECE in soli sei mesi. Un risultato eccezionale mai raggiunto nella storia dato che il manga di Gotouge ha fracassato ogni record del manga di Oda. Nonostante la conclusione, Demon Slayer venderà altri tre volumi entro fine anno e pertanto aumenterà ulteriormente i suoi numeri, rischiando di arrivare a superare i record di Dragon Ball e Slam Dunk.

Al terzo posto c'è la sorpresa dell'anno The Quintessential Quintuplets che si è concluso anch'esso da poco tempo, ma la seconda stagione dell'anime e il successo dello scorso anno hanno contribuito a tenerlo in alto. Arrivano poi quattro titoli di casa Shueisha sempre stabili e ormai una certezza per la casa editrice, quali Kingdom, My Hero Academia, The Promised Neverland e Haikyu!!, mentre insegue L'Attacco dei Giganti di casa Kodansha. Infine altre due sorprese ben gradite: Toilet-Bound Hanako-kun è riuscito a ottenere ottime vendite grazie all'anime, mentre Spy x Family si sta dimostrando uno dei più grandi successi editoriali degli ultimi anni senza trasposizione animata.