Topolino: annunciata la nuova action figure dedicata all'allunaggio

Il 20 luglio festeggeremo il cinquantesimo anniversario dello sbarco di Neil Armstrong sulla Luna. Anche il famoso settimanale della Disney ha deciso di celebrare l'impresa compiuta dall'astronauta americano, con un numero interamente dedicato alle gesta dell'eroe statunitense. Per l'occasione troveremo in edicola un'action figure di Topolino.

Non è la prima volta che assistiamo ad un numero interamente riservato ad un evento o ad un personaggio, come già successo in occasione del volume di Topolino dedicato a Paperino. Questa volta potremo leggere una storia a due puntate intitolata: "Topolino e il castello sulla Luna", scritta e disegnata dall'artista Casty. Seguiremo così le vicende del topo più famoso di casa Disney e di Pippo, sbarcati sulla Luna troveranno ad attenderli un castello abitato da strani perosnaggi.

Oltre al racconto fantathriller, nel numero di questa settimana troveremo anche un'inedita action figure di Topolino in versione astronauta, anzi Astrotopo come si definisce lo stesso protagonista. La figurina sarà alta 13 cm, con testa, gambe e braccia snodabili. Sarà anche dotato di un casco indossabile e le scarpe porteranno la mitica impronta lasciata da Neil Armstrong nel corso dell'allunaggio.

Continuano quindi le iniziative targate Disney, dopo il Festival del Fumetto Disney che ha fatto il giro di tutti i Mondadori Store d'Italia, aspettiamo di conoscere quali altre sorprese ci riserverà il futuro del topo più famoso del mondo.