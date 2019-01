Topolino arriva... in versione manga Attacco dei Giganti?

Cos'hanno in comune Topolino, il personaggio più iconico e in vista della Walt Disney, e mangaka come Hajime Isayama e Yuki Suetsugu? Grazie a una partnership tra la prestigiosa multinazionale e la casa editrice giapponese Kodansha, ad aprile 2019 ci sarà un evento che coinvolgerà il famoso personaggio e il parco a tema Tokyo Disney Sea.

In occasione della Kodansha Spring Manga Festival 2019 che si terrà ad aprile, ci sarà una lotteria dove i partecipanti potranno ottenere 5.000 coppie di biglietti per una sera speciale al parco a tema della compagnia di Topolino. Per l'occasione, diversi mangaka che scrivono per la casa editrice Kodansha hanno preparato delle illustrazioni che vedono introdotto il famoso topo nei loro manga.

In calce potete vedere le cover dei cinque artisti:

Hajime Isayama, noto sensei per il manga L'attacco dei Giganti , ha fatto indossare a Topolino la divisa dell'armata ricognitiva, con una forchetta e un cucchiaio le cui else richiamano quella delle lame dei protagonisti della serie;

, ha fatto indossare a Topolino la divisa dell'armata ricognitiva, con una forchetta e un cucchiaio le cui else richiamano quella delle lame dei protagonisti della serie; Oh! Great, mangaka di Inferno e Paradiso, Air Gear e del più recente Bakemonogatari, ha calato il famoso topo in una realtà cibernetica, rendendolo il pilota di una versione robot steampunk di se stesso;

Yuki Suetsugu, autrice di Chihayafuru, inserisce Topolino in un disegno preparato da quattro fan del personaggio;

Hikaru Nakamura, mangaka di Arakawa Under the Bridge e Saint☆Young Men, dedica una tranquilla nottata a Topolino e Minnie in un albergo in stile giapponese;

Tsutomu Nihei, autore tra gli altri di Blame, Biomega e Knights of Sydonia, mostra un Topolino versione dark, con uno sguardo risoluto e una strana aura nera che vi volteggia intorno.

I lettori che compreranno nelle fumetterie e librerie giapponesi due volumetti entro aprile, potranno ottenere una di queste cinque copertine e la possibilità di vincere una coppia di biglietti per il parco a tema. Oltre a queste, nel tardo mese di giugno arriverà un artbook dedicato sempre al personaggio di Topolino, con oltre 120 versioni disegnate da altrettanti mangaka.