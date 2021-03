Topolino celebra i 25 anni di PK: storia inedita e tante novità nel numero 3407 in edicola

C’è un anniversario importante che Topolino celebra sul numero 3407 in edicola da oggi, mercoledì 10 marzo: i 25 anni dalla prima uscita di PK. Panini ricorda questa nascita importantissima per il mondo del fumetto italiano con una storia inedita scritta da Alessandro Sisti e illustrata da Lorenzo Pastrovicchio, più altre interessanti sorprese.

Innanzitutto, la nuova storia inclusa nel numero 3407 si intitola "Una Leggendaria Notte Qualunque" ed è ambientata nel passato del superpapero mascherato. Oltre al racconto inedito, Panini ha reso disponibile una Variant Cover dedicata a PK disponibile esclusivamente in fumetteria e caratterizzata da elementi fluo e dall’effetto lucido/opaco, perfetti per celebrare al meglio questa ricorrenza.

Le sorprese però non sono finite. Oltre al numero 3407, infatti, è disponibile anche PK Tube, un Volume che raccoglie l'intera miniserie in sei episodi del 2016 firmata da Alessandro Sisti e Alberto Lavoradori, e colorata da Max Monteduro, con i personaggi “classici” degli esordi e con l’umorismo e il ritmo delle prime avventure del Papero mascherato alle prese con un nuovo mondo. In chiusura, approfondimenti speciali e il racconto degli autori del loro "C'era una volta Pikappa".

Per concludere c'è anche PK New Era, la raccolta completa in un unico cofanetto da collezione con i sette volumi dedicati alle storie di Pikappa apparse su Topolino, che porteranno tutti i lettori in una Paperopoli mai vista, con in più le testimonianze di prima mano degli autori. Il cofanetto è illustrato con disegni inediti di Claudio Sciarrone e Lorenzo Pastrovicchio e contiene una litografia inedita firmata da entrambi, colorata da Max Monteduro. Insieme al cofanetto (disponibile anche senza i volumi, per custodire i volumi acquistabili singolarmente), c'è anche l'esclusiva PKARD New Era. In calce tutte le immagini.

Per celebrare live quest’anniversario speciale, poi, sulla pagina Facebook @TopolinoMagazine e sul canale YouTube Panini Comics mercoledì 17 marzo alle ore 18:00 si parlerà del Papero mascherato insieme a Davide Catenacci, Lorenzo Pastrovicchio e Claudio Sciarrone. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan della serie.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui foste più interessati alle opere giapponesi, invece, vi ricordiamo che Panini Comics ha recentemente annunciato le migliori uscite manga del 2021, tra cui spicca l'attesissima riedizione di 20th Century Boys.