Topolino festeggia con gli Avengers con questa copertina variant per la Marvel Comics

La Marvel e la Disney stanno celebrando l'ottantesimo compleanno della Casa delle Idee e proseguiranno con i festeggiamenti alla convention D23 2019 di Anaheim che si terrà durante la prossima settimana. Nel panel dedicato inoltre sarà presentato l'ambizioso Marvel Comics numero 1000, un numero epocale che va celebrato a dovere.

Lo scorso giovedì 15 agosto, l'editore ha rivelato una copertina variant ufficiale per Marvel Comics numero 1000 che vede Topolino dare una torta ad alcuni Avengers e supereroi del fantastico mondo Marvel: Spider-Man, Captain Marvel, Black Panther, Iron Man e Capitan America. Le persone che parteciperanno alla conferenza al panel dedicato della Marvel riceveranno una copia esclusiva del D23, programmata per il 24 agosto alle ore 17:30 locali dove parteciperanno anche il caporedattore della Marvel C.B. Cebulski e il redattore esecutivo Tom Brevoort.

La copertina realizzata per il D23 è stata disegnata da Humberto Ramos e colorata da Edgar Delgado e potete vederla in calce. Marvel Comics numero 1000 sarà un volume di circa 100 pagine in edizione speciale e vedrà l'apparizione di tantissimi personaggi dell'universo fumettistico della Casa delle Idee, oltre che la partecipazione di diversi autori.