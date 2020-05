Topolino: una raccolta delle strisce di Gottfredson sarà pubblicata da Panini Comics

Vi segnaliamo l'arrivo di un'altra collana dedicata a Topolino: questa volta Panini Comics ha deciso di pubblicare una serie di volumi contenenti i fumetti scritti da Floyd Gottfredson, celebre artista statunitense.

Il fumettista si è occupato delle principali storie aventi come protagonista Topolino dal 1930 fino al 1975, ispirando inoltre tutti i maggiori scrittori che si sono succeduti alla guida del personaggio più famoso della Disney. I fumetti disegnati da Floyd Gottfredson saranno quindi raccolti in un volume intitolato "Mezzogiorno di fuoco a gola infernale", nella loro versione originale in bianco e nero. Tra le storie più importanti presenti all'interno della raccolta troviamo "Topolino giornalista" e "Topolino e il misterioso S", insieme alle altre strisce del periodo dal 1934 al 1936.

L'opera sarà disponibile solo in fumetteria a partire dal prossimo novembre, sarà composta da 280 pagine e avrà il prezzo di 34,90€. Si tratta di una raccolta imperdibile per tutti i fan delle storie di Topolino, infatti le strisce di Gottfredson sono state pubblicate per la prima ed unica volta nel 2010, nella collana allegata al Corriere della Sera, prima della nuova versione di Panini Comics.

Infine,se cercate altre notizie sull'argomento, vi segnaliamo una nostra intervista ad uno degli autori più importanti di Topolino.