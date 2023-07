Da Toradora a Komi, i migliori episodi anime da recuperare in estate!

Molti anime inseriscono degli episodi filler incentrati sul mare o sulla piscina per far divertire gli spettatori, ma per pochi rientrano nella trama della serie. Ecco le migliori anime da recuperare in estate per ricordarvi sempre di godervi il momento!

"The Summer, The Beach, Youth, and Ghosts", in italiano semplicemente "Il Fantasma", è il ventesimo episodio della prima stagione di Sailor Moon, in cui Usagi Tsukino, Rei Hino, Ami Mizuno e Luna decidono di allenarsi sulla spiaggia e, invece di rilassarsi, si ritrovano in una località balneare infestata. Questo aiuterà le tre ad avvicinarsi ancora di più e il risultato lo si percepirà al meglio nelle puntate successive.

Komi can't comunicate, disponibile per intero su Netflix, mostra i personaggi protagonisti in un grazioso acquapark nella settima puntata della serie, intitolata "E' solo la piscina. Inoltre.", vi farà sicuramente venire voglia di andare in acqua!

Per i nostalgici, un rewatch di Toradora!! in questo periodo è il più adatto: oltre ai diversi episodi incentrati sul mare e la piscina, la serie vi farà tornare di nuovo bambini in questa storia di un amore adolescenziale. Anche Free!!, con protagonisti dei ragazzi del club di nuoto, vi farà venir voglia di tornare a fare sport in spiaggia!

Tomo-Chan is a Girl! con la sua mezza puntata ambientata in estate è sicuramente uno dei più interessanti, con l'inizio della relazione fra Tomo e Jun. Assassination Classroom, oltre al classico episodio con i personaggi in costume in un lago nei pressi della loro classe, è presente un intero arco narrativo con gli studenti in gita ad Okinawa, che comprende la fine della prima stagione e l'inizio della seconda.

