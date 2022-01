Toradora in un triplo cosplay: Taiga, Ami e Minori in una foto di tre italiane

Ci sono tanti anime che negli anni 2000 hanno cresciuto la generazione attuale di pubblico. Tra canali Mediaset, Rai e le Anime Night su MTV, erano diversi i prodotti proposti in Italia. Non solo shonen di combattimento, ma anche psicologici, comici, slice of life e romantici. Tra questi ci fu anche Toradora.

La light novel di Yuyuko Takemiya ebbe una buona distribuzione in Giappone, tanto da valergli la creazione di un anime prodotto da J.C. Staff, lo studio che si è occupato tra gli altri di One-Punch Man stagione 2. Trasmesso in Giappone tra il 2008 e il 2009, in Italia è arrivato qualche anno dopo su Rai 4, facendo conoscere anche nella nostra penisola la storia tra Ryuji e Taiga. I due si sono circondati anche di altri personaggi, alcuni molto centrali nella storia.

Sul lato femminile, oltre Taiga, Toradora presenta anche Minori e Ami. Ora possiamo vederle tutte e tre insieme nella vita vera grazie al lavoro svolto dalle cosplayer italiane Himeelily, Ribiph e Redrumym. Le tre hanno infatti portato un cosplay di Taiga, Minori e Ami da Toradora visibile nel post in basso, con tre pose che mettono bene in luce le caratteristiche di tutte e tre.

