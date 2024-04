Toriyama avrebbe compiuto gli anni: la sua eredità è stata affidata nel messaggio per Oda

Quest'oggi, il papà di Dragon Ball avrebbe festeggiato il suo 69esimo compleanno. Diciamo avrebbe, poiché come tutti sappiamo, il 1° marzo 2024 Akira Toriyama è morto, lasciandoci per sempre. Vogliamo comunque fare gli auguri all'amato autore, colui il quale con le sue storie ci ha accompagnati nel nostro percorso di vita.

Il 5 aprile del 1955 nacque Akira Toriyama a Nagoya. Il maestro è considerato tra i migliori mangaka della storia, una delle personalità più influenti non solo nell'industria manga, ma anche in quella di videogiochi. Oltre ai celeberrimi Dr. Slump e Dragon Ball, infatti, Toriyama-san ha lavorato come character designer per Dragon Quest e Chrono Trigger.

A guidare Dragon Ball Super, d'ora in avanti, ci sarà Toyotaro. Cadrà su di lui il gravoso compito di proseguire la storia dei Guerrieri Z, ora giunta a un bivio importante. In Dragon Ball Super 104 ci sarà l'inizio di una nuova saga, un punto di svolta in cui vedremo come Toyotaro si occuperà della serie senza più la guida del suo maestro.

Se a portare avanti Dragon Ball sarà Toyotaro, a conti fatti l'erede di Akira Toriyama è Eiichiro Oda. ONE PIECE è cominciato nel 1997, quando Shueisha era ancora alla ricerca di una serie che potesse guidare Weekly Shonen Jump dopo la fine di Dragon Ball (1995). In questi decenni, ONE PIECE ha superato Dragon Ball per vendite totali e tra i maestri Oda e Toriyama si è instaurato un rapporto di rispetto. Il legame tra i due autori si evince non solo nel messaggio di Oda per la morte di Toriyama, ma anche dall'ultima dedica di quest'ultimo all'autore di ONE PIECE.

"Oda Kun. Non c'è nient'altro che io possa dire! Anche mio figlio legge ONE PIECE con grande voracità. Quindi, l'ho letto anch'io... e ho davvero capito il motivo per cui tutti sono pazzi per ONE PIECE! Continua a fare del tuo meglio d'ora in poi!!", è quanto Toriyama ha detto a Oda durante il loro ultimo incontro.

