Toriyama era malato da tempo? Uno sceneggiatore di Dragon Ball parla della sua salute

Nel comunicato diffuso ieri dalla famiglia del maestro, si legge chiaramente che la causa della morte di Toriyama è riconducibile ad una forma acuta di ematoma subdurale. E per quanto non sia stato offerta a riguardo alcun tipo di delucidazione, secondo lo sceneggiatore Takao Koyama il mangaka di Dr. Slump e Dragon Ball era malato da tempo.

Come è noto, l'ematoma subdurale è un'emorragia tra due meningi, e la tipologia “acuta” – quella che ha colpito il mangaka, portandolo alla morte – si posiziona tra le forme emorragiche in assoluto più gravi. Generalmente l'ematoma in questione si sviluppa in seguito ad un forte trauma cerebrale, che anche nel caso venga trattato con tempestività, può comunque generare delle conseguenze estremamente gravi e debilitanti, come paralisi, perdita di coscienza o, addirittura, la morte, a causa dell'aumento vertiginoso della pressione sanguigna nel cervello.

Per quanto riguarda il caso specifico di Toriyama, la famiglia ha legittimamente mantenuto il riserbo, perciò non si sa se l'ematoma subdurale sia stato dovuto all'avvento di un trauma o se sia da ricondurre ad altre cause. Da questa prospettiva, il post con cui lo storico sceneggiatore della Toei Animation – nonché collaboratore di lunga data di Toriyama e di tutti gli autori che si sono occupati dell'adattamento animato sia di Dr. Slump che delle varie serie di Dragon Ball - ha suggerito la possibilità che la dipartita del maestro sia da legare ad un malessere pregresso potrebbe gettare luce (il condizionale è d'obbligo) su una questione calata nel più profondo riserbo.

Dopo aver espresso le proprie condoglianze alla famiglia del maestro, dicendosi pienamente afflitto da una perdita che appare davvero difficile metabolizzare (e non solo per i singoli lettori di Toriyama) Koyama si sofferma sulla reale natura delle condizioni di salute del mangaka, già ampiamente compromesse – secondo il suo parere – da diverso tempo. “A quanto pare Toriyama-san era malato dall'anno scorso” si legge nel tweet dello sceneggiatore, pubblicato immediatamente dopo l'annuncio della dipartita del maestro “Sono profondamente costernato. Deve essere stato davvero molto doloroso”.

Le dichiarazioni di Koyama, occorre dirlo, sembrano essere mutuate da una semplice considerazione personale, tanto che nessun familiare del maestro, né tanto meno qualcuno dei suoi collaboratori più stretti, ha veicolato in queste ore un responso che lasciasse intendere, anche minimamente, una validazione degli assunti appena presentati. Del resto la famiglia di Toriyama, in piena continuità con il carattere schivo e riservato del mangaka, non appare intenzionata ad approfondire la questione, di cui sapremo la reale natura solamente nell'eventualità in cui le agenzie di stampa (o alcuni collaboratori) renderanno pubbliche le conclusioni del referto medico.

La possibilità che il mangaka fosse malato da tempo, e che la sua non sia stata una morte tempestiva e improvvisa, non è naturalmente da escludere. E anche nel caso in cui l'autore versasse già da tempo in condizioni di salute precarie, è pur vero che questo ipotetico malessere non ne ha minimamente fermato la produttività. Se con Dragon Ball Super 102 ha posto le fondamenta per la prossima saga del manga, la sua irrefrenabile creatività ha permesso a Toei di mettere in cantiere per il 2024 ben due produzioni animate (vale a dire Sand Land e Dragon Ball Daima), suggerendo quanto la necessità di creare e di dare vita a mondi memorabili rappresentasse, per Toriyama, il motore stesso della sua esistenza. Una fiamma che ha permesso alle opere del mangaka, di qualunque derivazione o tipologia mediale fossero, di divenire immortali.